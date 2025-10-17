“7 spose per 7 fratelli” apre la stagione del Teatro Toniolo di Venezia

VENEZIA (ITALPRESS) – Grande apertura di Stagione con il musical “7 spose per 7 fratelli”: dal 21 al 26 ottobre una nuova e divertentissima edizione di uno dei musical più amati, con uno sguardo ai personaggi ed alle ambientazioni del mondo ironico dei western di Quentin Tarantino, alza il sipario sulla nuova Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale.

Uno dei titoli di musical più amati dal pubblico italiano, tratto dall’omonimo film prodotto da MGM e diretto da Stanley Donen, ha debuttato nel gennaio 2022 e può vantare in un solo anno quasi tutti sold out nei maggiori teatri italiani dove è stato rappresentato, riscuotendo un importantissimo successo di botteghino e di critica, muovendo in totale circa 100.000 spettatori. Fabrizio di Fiore Entertainment & FdF GAT e la regia di Luciano Cannito portano in scena una nuova e divertentissima edizione, ispirata al celebre film di Hollywood, con uno sguardo ai personaggi ed alle ambientazioni del mondo ironico dei western di Quentin Tarantino. Il grande impianto scenografico firmato da Italo Grassi, le luci di Alessandro Caso e i meravigliosi costumi di Silvia Aymonino sono stati progettati e creati secondo i canoni estetici e spettacolari di Broadway e di West End. Un cast di 22 interpreti e la direzione musicale di Peppe Vessicchio.

