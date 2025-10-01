6Sport, riaperte le adesioni al voucher da 180 euro per l’avvio dei bambini allo sport

VENEZIA (ITALPRESS) – La Città metropolitana e il Comune di Venezia hanno aperto in questi giorni le adesioni al progetto “6Sport”, iniziativa rivolta ai 44 comuni del territorio metropolitano con l’obiettivo di incentivare i bambini alla pratica di una disciplina sportiva a partire dai 6 anni attraverso un voucher dal valore di 180 euro. L’iniziativa, al suo settimo anno di promozione, prevede l’erogazione di un voucher di 180 euro per ciascuna bambina e ciascun bambino residente in uno dei comuni del territorio metropolitano che risultino iscritti alla prima classe della scuola primaria. Il voucher viene corrisposto direttamente all’associazione accreditata che organizza il corso, a parziale rimborso della spesa annua che le famiglie sostengono per l’attività sportiva. Nel Comune di Venezia, che ha fatto da capofila all’iniziativa fin dal 2018, possono accedere al voucher anche le famiglie delle bimbe e dei bimbi che hanno compiuto il 7° anno di età.

Il voucher è individuale e può essere assegnato per una sola disciplina o corso seguiti nell’anno scolastico (da settembre ad agosto dell’anno successivo). Il suo controvalore verrà versato alle associazioni sportive in due rate: la prima, pari al massimo ad un terzo del valore del voucher, entro il mese di febbraio, solo nel caso in cui il minore si sia iscritto entro il mese di dicembre e partecipi alla disciplina sportiva per almeno il 50% delle lezioni previste nell’ultimo trimestre dell’anno a partire dalla data di attivazione del voucher e con la rendicontazione delle presenze e autodichiarazione dei genitori o tutori; la seconda, a saldo/ rata unica, entro il mese successivo alla fine del corso, con la rendicontazione delle presenze e autodichiarazione dei genitori o tutori e solo nel caso in cui il minore partecipi alla disciplina sportiva per almeno il 50 % delle lezioni previste.

“Il progetto 6Sport metropolitano è un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Luigi Brugnaro e che fino ad oggi a livello metropolitano ha avviato ad una disciplina sportiva circa 13mila bimbe e bimbi del territorio metropolitano pari ai voucher finora emessi, per un valore di quasi 2 milioni di euro – commenta Matteo Senno, consigliere metropolitano delegato allo sport – Abbiamo raggiunto numeri importanti, sempre in crescita. Segno che sia le famiglie che le associazioni che hanno aderito al portale dedicato hanno capito il valore di questo progetto pensato per incentivare alla pratica di uno sport le bambine ei bambini che entrano in età scolastica. Lo sport non solo fa bene al fisico ma educa e insegna valori importanti che poi tornano utili nella vita: si impara a perdere, a vincere, a soffrire, a capire il rispetto dell’altro e delle regole. Il nostro invito va dunque a tutti i genitori che hanno una bimba e un bimbo di 6 anni: fategli fare uno sport, con una associazione del vostro comune o in comune vicino, non ve ne pentirete in futuro. Un grazie va a tutte le associazioni sportive che ci hanno creduto ed hanno aderito iscrivendosi sul portale e che hanno capito il fine di questa iniziativa”.

“Sono tantissimi i corsi avviati e le scelte che possono fare i genitori per i bimbi che hanno voglia di iniziare una disciplina sportiva – aggiunge Andrea Tomaello, assessore allo Sport del Comune di Venezia – Si tratta di una buona occasione non solo per avviare i ragazzi a praticare uno sport dove si imparano valori come il rispetto ed, inoltre, lo sport è scuola di vita. Come Comune di Venezia diamo la possibilità anche alle bimbe ai bimbi di 7 anni di poter accedere o confermare il voucher e invitiamo tutti ad informarsi sul sito della Città metropolitana e scegliere tra le tantissime proposte di associazioni e società sportive”.

In queste settimane 6Sport è presente con una campagna promozionale e distribuzione di volantini con le info utili per l’iscrizione anche alle Family Run di Chioggia, Portogruaro, San Donà di Piave, Dolo e Mestre, le corse di 4 km ludico motorie a cui partecipano famiglie e studenti delle scuole del territorio metropolitano promosse dal Venicemarathon club in avvicinamento alla maratona in del 26 ottobre. Il portale a disposizione delle associazioni e delle società sportive e delle famiglie si trova all’indirizzo https://6sport.cittametropolitana.ve.it/ Nella pagina web dedicata le associazioni e le società sportive potranno confermare dal 1 settembre la loro iscrizione o inserire nuovi corsi collegandosi al sistema e presentare nella vetrina on-line i corsi sportivi offerti il cui costo potrà essere parzialmente coperto dal voucher. Uno spazio sarà dedicato anche alla descrizione del profilo societario, di chi compone l’organigramma e dei risultati ottenuti a livello agonistico.

