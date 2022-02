ROMA (ITALPRESS) – Circa 680 chilogrammi di cocaina sono stati trovati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma all’interno di un autoarticolato in procinto di scaricare la merce presso un magazzino di Monterotondo scalo.

Durante il consueto pattugliamento del territorio, l’attenzione di una pattuglia di “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Roma è stata attirata dalle manovre di un automezzo con targa slovena. L’ispezione accurata del carico ha permesso di rinvenire, occultata tra pezzi di ricambio per auto, cocaina purissima suddivisa in 600 panetti, presumibilmente destinata alle piazze di spaccio capitoline, che avrebbe

fruttato profitti milionari.

L’autista di nazionalità bulgara e un cittadino italiano sono stati arrestati per traffico di stupefacenti e accompagnati alla Casa Circondariale di Rebibbia. Il gip del Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto in flagranza, disponendo l’applicazione della custodia in carcere per entrambi gli indagati.

(ITALPRESS).

