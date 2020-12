ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – OPPO ha annunciato la creazione di un laboratorio di innovazione 5G presso il suo centro di ricerca e sviluppo di Hyderabad (India). Per sviluppare ulteriormente le tecnologie di base dei prodotti per gli ecosistemi collegati al 5G. Questo lancio si ricollega alla strategia 3+N+X recentemente annunciata dal marchio. Dove N rappresenta il numero di capacità essenziali che OPPO ha guidato, tra cui 5G, AI e connettività. Il laboratorio contribuirà a far progredire l’evoluzione tecnologica in questi campi.

Per accelerare la commercializzazione di 5G nei mercati globali, OPPO sta lavorando a stretto contatto con partner leader del settore come Ericsson e Qualcomm. Quest’anno l’azienda ha completato con successo le chiamate voce e dati su una rete commerciale standalone 5G in Svizzera. Inoltre, OPPO ha anche condotto la prima chiamata 5G WhatsApp dall’India. A oggi, OPPO ha collaborato con più di 50 organizzazioni in tutto il mondo per fornire servizi 5G.

