58° Anniversario della Comunità di Sant’Egidio, Bucci “Anima solidale di Genova e dei genovesi”

GENOVA (ITALPRESS) – Alle celebrazioni per il 58esimo anniversario della Comunità di Sant’Egidio, tenutesi nella Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, ha preso parte anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. La celebrazione è stata presieduta dal presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, e ha riunito nella basilica membri della Comunità di Sant’Egidio, cittadini, autorità civili e militari.

“La Comunità di Sant’Egidio rappresenta da quasi sessant’anni l’anima solidale e comunitaria di Genova – commenta Bucci -. Arrivare a celebrare 58 anni di attività significa aver costruito nel tempo una presenza solida, che sa stare accanto ai più fragili, oltre a promuovere la cultura della pace e dell’incontro. È un impegno che deve incoraggiare anche le istituzioni a essere sempre più vicine a questa realtà, sostenendo e valorizzando un’esperienza che rappresenta un modello per il nostro territorio. Momenti come questi sono sempre un’occasione per essere tra le persone, tra tanti genovesi e liguri, e per ascoltare le parole di un uomo come il cardinale Zuppi, che ogni giorno si occupa del prossimo e delle sfide del nostro tempo”.

– Foto ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).