بعد انتهاء عمليات التصويت لانتخاب رئيس الإقليم والمجلس الإقليمي السابع عشر لمنطقة سردينيا الإيطالية، صوت 758252 ناخبًا في أقسام 1884، وهو ما يمثل 52.4% من الذين يحق لهم التصويت.

وتشمل الهيئة الانتخابية، التي تنقسم إلى 377 بلدية في الجزيرة وأقسام الإقليم الإقليمي 1884، عدد 1,447,753 ناخبًا، منهم 709,837 رجلاً و737,916 امرأة؛ ويبلغ متوسط ​​عمر الناخبين 54.2 عام، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

جدير بالذكر أنه في الانتخابات الإقليمية لعام 2019، صوت 780.769 من أصل 1.470.401 ناخب له الحق (53.09٪)، في حين صوت في الانتخابات الإقليمية لعام 2014، 774.031 ناخبًا من أصل 1.480.332 يحق لهم التصويت (52.28٪).

ومازالت عملية فرز الأصوات، جارية فيما تنافس في السباق في فيلا ديفوتو ريناتو سورو ولوتشيا تشيسا وباولو تروزو وأليساندرا تودي.

والأول، مرشح ائتلاف سردينيا، وهو المرشح الوحيد الذي شغل بالفعل منصب الحاكم بين عامي 2004 و2008.

وعن التحالف بين الحزب الديمقراطي وحركة 5 نجوم، ما يسمى كامبو لارجو، وقع الاختيار على أليساندرا تودي، النائبة من فئة الخمس نجوم التي لها خبرة كرائدة أعمال، ثم وكيلة وزارة في حكومة كونتي الثانية ونائبة وزير التنمية الاقتصادية في حكومة ماريو دراجي.