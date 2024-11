ROMA (ITALPRESS) – Ben 501 quiz, attraverso i quali ciascuno potrà misurare, in maniera obiettiva, la propria conoscenza del mondo dei libri. Si va dai “cattivi” più famosi della letteratura agli autori più importanti, passando per test che invitano a completare i titoli di capolavori letterari, sia del passato sia del presente, o che sfidano il lettore a indovinare il titolo di un’opera a partire dall’incipit. Il tutto senza confini di genere: si spazia dal giallo al romance, dal fantasy alla poesia. Una bella sfida da affrontare da soli o da condividere in gruppo, con gli amici o in famiglia, per divertirsi ma anche per esercitare le proprie capacità mnemoniche, dedicata a tutti gli appassionati della lettura.

Dall’1 novembre arriva nelle principali librerie italiane e nei più importanti bookstore on-line il volume “501 quiz per gli amanti dei libri” (Newton Compton Editori, 2024) di Saro Trovato, sociologo ed esperto di comunicazione di massa fondatore di Libreriamo (libreriamo.it), una delle più importante community digitali dedicate agli amanti dei libri e della cultura.

“E’ un “libro di società” – afferma Saro Trovato – in piena filosofia con l’attività che sviluppiamo già per la nostra community. I libri e la cultura devono saper creare momenti d’aggregazione e condivisione, proprio come accade con tutte le altre forme d’intrattenimento. Pur essendo un prodotto dedicato a chi ama i libri, le librerie e le biblioteche, questo volume non vuole essere un saggio elitario. I libri e la cultura non devono essere il patrimonio di pochi eletti, destinati a essere consumati in contesti salottieri ed esclusivi, ma devono appartenere al maggior numero di persone possibile”.

Non dimentichiamo che l’obiettivo di ogni libro è sviluppare e condividere conoscenza. Con 501 quiz per gli amanti dei libri si può imparare o “ripassare” in modo più semplice, attraente e giocoso. Si vuole privilegiare anche un modello di fruizione della cultura più “lento” e “digeribile” rispetto alla velocità del mondo digitale.

“C’è una generazione di persone che non si stanca mai di voler conoscere e apprendere – prosegue Saro Trovato – Queste persone hanno sete di conoscere e per soddisfare questa esigenza non vogliono dipendere dal mondo digitale, dall’intelligenza artificiale, dall’automazione elettronica. Questo non significa snobbare o rinunciare all’aiuto che può arrivare dal web o dai motori di ricerca, ma semplicemente che l’utilizzo di questi strumenti si può e forse si deve integrare con un “attrezzo” fisico che non ha bisogno di essere ricaricato o connesso e che consente di stimolare costantemente i neuroni e allenare il cervello”.

A tal proposito, la scelta del quiz come strumento d’apprendimento è voluta e studiata: numerose sono le ricerche (da ultimo un paper del 2023 pubblicato sulla rivista scientifica “Cognitive research: principles and implications”, che ne ha vagliato anche i possibili effetti positivi in termini di contrasto alla diffusione delle cosiddette “fake news”) che negli anni hanno confermato come questa tipologia di test sia importante per stimolare la memorizzazione delle informazioni e facilitarne l’apprendimento.

“Molte ricerche nazionali e internazionali ci confermano che il cervello è un organo che, come un muscolo, ha bisogno di allenamento – afferma ancora Saro Trovato – Questo libro vuole contribuire ad aiutare la mente a rimanere in forma. Naturalmente, non ha la presunzione di essere un volume terapeutico. Anzi, l’idea primordiale della sua creazione è quello di stimolare la conoscenza. Il tema, chiaramente, non è quello della cultura generale, ma la cultura letteraria, artistica, autoriale”.

Un progetto che trae linfa dall’esperienza quotidiana del portale di Libreriamo, dove proprio i quiz hanno contribuito, negli ultimi anni, a generare decine di milioni di pagine consultate, coinvolgendo gli utenti grazie a una modalità d’approfondimento e apprendimento alla quale devono allenarsi a dedicare, per ogni sessione, diversi minuti del loro tempo. Si tratta di un volume leggero che, però e anche in un mondo che corre sempre più velocemente, serve a non dimenticarsi del valore della lettura e della cultura, palestre per la mente ma, soprattutto, per lo spirito.

