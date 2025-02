41 milioni di euro per assicurazioni agevolate in agricoltura

ROMA (ITALPRESS) - Un importante passo avanti per la tutela del settore agricolo italiano. Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha emesso il decreto di pagamento per la gestione del rischio delle colture vegetali, per un totale di 41 milioni di euro. Il provvedimento rientra nel cronoprogramma definito dalla Task Force sulla gestione del rischio, coordinata da AGEA con la partecipazione del Ministero dell’Agricoltura, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), dei Consorzi di Difesa, di ISMEA e delle compagnie assicurative. “Il provvedimento – ha spiegato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida - consente di coprire per l’80% gli impegni assunti nel 2023 e per il 20% di saldare pendenze pregresse risalenti fino al 2015, segnando un cambio di passo nella gestione delle assicurazioni agevolate per il settore agricolo”. Il cronoprogramma prevede ulteriori pagamenti già calendarizzati. Entro febbraio 2025 saranno erogati 150 milioni per assicurazioni agevolate per produzioni vegetali relativi alla campagna 2024 e 10 milioni di euro – di cui 6 per le colture e 4 milioni per la zootecnica – relativi alla campagna 2021-2022. Ad aprile poi, seguirà il pagamento di 8 milioni di euro per la zootecnia 2023, oltre a 3 milioni di euro destinati agli investimenti sulle strutture di campagna. A partire da maggio e fino a dicembre 2025, verrà emesso un decreto mensile da 2 milioni di euro per chiudere i pagamenti rimasti inevasi tra il 2015 e il 2022 per le assicurazioni agevolate sulle produzioni vegetali. “Questo piano – ha poi aggiunto il Ministro Lollobrigida - assicura che le risorse destinate alla tutela del comparto agricolo vengano erogate con trasparenza e tempestività. Il cronoprogramma sta rispettando le tempistiche stabilite dalla Task Force che ho voluto, a conferma dell’impegno del Governo Meloni nel garantire stabilità e protezione agli agricoltori italiani. Oggi, dopo aver sanato molte criticità lasciate in sospeso per decenni – ha concluso - stiamo garantendo liquidità agli agricoltori con rapidità, affinché abbiano certezze e strumenti adeguati per affrontare il futuro con maggiore sicurezza". gsl