301 punti luce danneggiati a Palermo nei quartieri Cep e Borgo Nuovo, Scoma (Amg Energia): “Fatti gravi”

PALERMO (ITALPRESS) – Trecentouno punti luce danneggiati, cavi elettrici di alimentazione tagliati in più parti e nuovi impianti di pubblica illuminazione, da poco riqualificati a led, il cui funzionamento viene compromesso. Succede nei quartieri Cep e Borgo Nuovo: a segnalare ancora una volta un problema di sicurezza che riguarda il servizio di illuminazione nelle due zone è Amg Energia che, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di guasti, causati dagli atti di vandalismo, ha effettuato un censimento complessivo dei punti luce danneggiati e ha presentato una denuncia contro ignoti. Si tratta di una situazione in continuo divenire. Al momento, lo stato degli impianti delle due zone è stato cristallizzato al 21 agosto, data in cui è stata definita la ricognizione, ma non si può escludere che nel frattempo altri punti luce siano stati vandalizzati. I 301 punti luce appartengono ai nuovi impianti di pubblica illuminazione, di recente riqualificati a led con lavori realizzati dal Comune di Palermo. I pali vengono danneggiati con la rimozione del copri-asola, il piccolo sportello che, con funzione di protezione e sicurezza, chiude l’apertura del sostegno e serve per accedere ai cavi e alla morsettiera interna.

Nella maggior parte dei casi, i copri-asola sono stati asportati e i cavi elettrici tagliati o danneggiati anche nel tentativo di rubarli. Operazioni che determinano il guasto non solo dei singoli punti luce ma anche di intere porzioni di impianto. Tutti i pali riscontrati danneggiati sono stati già messi in sicurezza; per il ripristino degli impianti di illuminazione, invece, secondo quanto previsto dal vigente contratto di servizio, si dovrà procedere con attività di manutenzione straordinaria a carico del Comune, ente proprietario degli impianti. Del problema, infatti, Amg Energia sta costantemente informando gli uffici tecnici comunali. I pali danneggiati sono presenti negli impianti di illuminazione di quindici strade di zona Cep, da via Brunelleschi a via Buzzanca, da via Inserra a via Cruillas, dove la società ha da tempo registrato anche continui atti di vandalismo sul quadro elettrico di via Paladini, che alimenta oltre 200 punti luce del quartiere, tanto da essere stata costretta a proteggerlo con un guscio blindato. Ma la situazione più grave è stata riscontrata a Borgo Nuovo: sono 34 le strade in cui i punti luce sono stati danneggiati, con impianti totalmente spenti in via Alia (8 punti luce danneggiati su 8), in largo Mussomeli (7 pali danneggiati su 7), in largo Nicosia (4 pali danneggiati su 4) e in via S. Isidoro (4 pali danneggiati su 4) e pesantemente compromessi in viale Piazza Armerina (30 pali danneggiati su 47), in largo Camastra (15 punti luce danneggiati su 16), in largo Campofiorito (7 pali danneggiati su 8), in zona Villaggio dell’Ospitalità (20 punti luce danneggiati su 29), in via Acireale (10 pali danneggiati su 20).

Un altro furto che lascia un’intera strada al buio è stato riscontrato da Amg Energia, invece, nel quartiere Montegrappa, in via Luigi Zancla, traversa di via Ernesto Tricomi, dove sette punti luce rimangono spenti a causa della mancanza del misuratore di energia elettrica, che verosimilmente sarebbe stato rubato. Amg Energia ha informato gli uffici tecnici comunali: in questo caso spetta al Comune, proprietario degli impianti di illuminazione e intestatario delle forniture di energia, inoltrare richiesta ad e-Distribuzione per l’installazione di un nuovo contatore. “Ripetiamo da tempo che c’è un problema di sicurezza che tocca le infrastrutture di pubblica illuminazione e che non può essere sottovalutato: va affrontato con la giusta attenzione e nelle sedi adeguate – sottolinea il presidente di Amg Energia, Francesco Scoma -. Quelli che i cittadini segnalano come guasti sono, invece, la conseguenza di costanti atti di vandalismo, che determinano pesanti disservizi con gravi ripercussioni sulla sicurezza, ma anche un danno economico alla società e al Comune proprietario degli impianti”.

– foto ufficio stampa Amg Energia –

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