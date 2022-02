BARI (ITALPRESS) – “Vedo scorrere tutta la mia vita in questa mostra e non posso che dire che questa istituzione nacque da un’intuizione di Giovanni Falcone quando era il direttore generale degli Affari Penali presso il Ministero della Giustizia. Fu una scelta complessa, nacque la DIA assieme alla Direzione Nazionale Antimafia, e per la prima volta si riorganizzava e si mettevano delle norme precise per evitare che le stesse forze di polizia e gli stessi magistrati si occupassero di qualunque tipo di reato”. A dirlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto oggi a Bari all’inaugurazione della mostra fotografica “Antimafia Itinerante”, organizzata in occasione delle celebrazioni del 30° anniversario della Direzione Investigativa Antimafia. “Quello – ha continuato Emiliano – fu un passaggio fortissimo, perchè ovviamente c’era l’idea che chiunque si dovesse occupare di qualsiasi cosa e da quel giorno l’Italia, dobbiamo dirlo, anche grazie a queste intuizioni, è diventato il Paese di riferimento al mondo dal punto di vista della tecnica di contrasto alle mafie”.

(ITALPRESS).

