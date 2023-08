LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un gruppo di 27 richiedenti asilo è stato portato a Malta dopo essere stato salvato da due navi mercantili. La petroliera NS Lion e la nave commerciale Seastar Victory sono state incaricate di soccorrere le 27 persone in difficoltà. L’organizzazione non governativa Alarm Phone ha affermato che 63 persone che erano su due diverse imbarcazioni sono state soccorse e portate a Malta e Catania. Non si hanno invece notizie di altre tre imbarcazioni partite dalla Libia e di 18 imbarcazioni partite dalla Tunisia. Nel frattempo, Amnesty International sta esortando Malta ad avviare un’inchiesta pubblica indipendente sulle violazioni dei diritti dei migranti e dei rifugiati in mare nella sua zona di ricerca e salvataggio, tra le forti preoccupazioni per l’incapacità di Malta di salvaguardare tali diritti.

L’ONG internazionale ha lanciato la sua richiesta di un’inchiesta pubblica “con termini di riferimento e membri in grado di ottenere la fiducia della società civile”, in quanto ha presentato le sue osservazioni per l’Esame periodico universale (UPR) di Malta che si svolgerà a gennaio-febbraio 2024. Nelle sue osservazioni, ha sottolineato la necessità di un’azione tempestiva in quanto ha osservato che “la portata e la gravità delle violazioni dei diritti umani contro rifugiati e migranti documentate nel periodo in esame indicano che c’è stata una marcata regressione nel livello di rispetto per la loro diritti”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).