25 aprile, Bucci “Non può più essere una occasione di scontro”

GENOVA (ITALPRESS) – “A ottant’anni dalla Liberazione, il nostro compito è quello di unire, non di dividere. Il 25 aprile non può più essere occasione di scontro. Deve essere patrimonio condiviso, fondamento della nostra identità repubblicana. È questo il messaggio più forte che possiamo lanciare oggi, qui a Genova, alla presenza del Capo dello Stato”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, durante la cerimonia del 25 aprile al teatro Ivo Chiesa alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Lo dobbiamo a chi ha sacrificato tutto, anche la vita, per lasciarci un’Italia migliore. Lo dobbiamo ai giovani, affinché comprendano il valore della libertà conquistata, e l’impegno che serve per difenderla ogni giorno. Celebrazioni come quella di oggi ci aiutano a riflettere sul nostro passato, ma anche sul futuro che vogliamo costruire”, ha aggiunto.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).