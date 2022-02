ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo regolamento che ammette al via una più ampia varietà di modelli, percorsi magnifici, gare organizzate in modo professionale, costi accessibili e un ricco montepremi. Sono questi gli elementi che fanno del Suzuki Challenge la serie più avvincente e interessante del panorama off-road tricolore per il 2022, oltre che il contesto ideale per dare libero sfogo alla passione per le corse in fuoristrada. Suzuki e l’organizzatore Emmetre Racing hanno studiato per il Suzuki Challenge 2022 una nuova formula, in grado di attirare un maggior numero di concorrenti e di rendere lo storico trofeo più avvincente che mai. Il campionato monomarca, giunto alla 23^ edizione, permetterà quest’anno di schierarsi alla partenza con qualsiasi Suzuki da off-road, di qualunque annata e con le più disparate tipologie di omologazione. Per la gioia del pubblico e per il piacere dei piloti, al Suzuki Challenge 2022 potranno dunque partecipare Samurai, Jimny, Vitara e Grand Vitara dei gruppi T1, T1 nazionale, T2 e TH. Le classifiche del trofeo saranno stilate applicando coefficienti specifici per i prototipi più performanti e per quelli semplificati, così come per le vetture strettamente derivate dalla serie e per le auto da competizione con le omologazioni più datate. In questo modo anche chi sarà alla guida di un’auto meno prestante, oppure più datata o più vissuta, ma sempre efficiente, potrà mettersi alla prova, veder premiate le proprie capacità e divertirsi in gare. Le prove del Suzuki Challenge saranno le stesse del Campionato Italiano Cross Country Rally 2022. Tale format garantirà ai partecipanti di gareggiare sempre su tracciati straordinari, tecnici e molto sfidanti, allestiti con cura da un’organizzazione professionale. Il Suzuki Challenge 2022 si articolerà su sei gare, dalle quali scaturiranno però sette risultati. Ai fini della graduatoria del Challenge, l’Italian Baja Internazionale si considererà infatti divisa in due tappe, ciascuna con una sua classifica. Alcune di queste gare saranno di livello internazionale e daranno l’opportunità a chi partecipa al Challenge di confrontarsi con i migliori equipaggi stranieri. La classifica finale sarà stilata tenendo conto dei cinque migliori risultati di ogni concorrente, che avrà quindi la possibilità di effettuare due scarti. Il calendario del Suzuki Challenge 2022: 11-13 marzo, Italian Baja di Primavera (PN); 13-15 maggio, Baja Rally Adriatico (MC); 26-29 maggio, Greek Baja (Grecia); 7-10 luglio, Italian Baja 1^ tappa (PN); 7-10 luglio, Italian Baja 2^ tappa (PN); 17-18 settembre, Baja Vermentino Terre di Gallura (OT); 13-15 ottobre, Baja Valtiberina Crete Senesi (AR). Nel Challenge 2022 Suzuki mette in palio premi in denaro per un totale di 30.000 euro. Suzuki ha scelto di rinunciare a competere ufficialmente per il titolo nazionale 2022, lasciando ai piloti privati il compito di difendere i suoi colori nel Campionato. Dopo aver vinto nel 2021 il quattordicesimo titolo Costruttori consecutivo nel Cross Country Rally, la Casa di Hamamatsu ha deciso di concentrarsi su un nuovo progetto. Quest’anno energie e risorse saranno dedicate alla creazione di un kit per allestire il Jimny in configurazione T2, una preparazione che sarà poi proposta alla clientela sportiva per correre nel Suzuki Challenge 2023. Lo sviluppo del kit sarà affidato all’esperto Lorenzo Codecà, il pilota che al volante della Grand Vitara 3600 ha vinto in passato 10 titoli assoluti nel Campionato Italiano. L’alfiere Suzuki metterà alla frusta il Jimny in gara e collauderà quei componenti utili a rendere l’auto competitiva e performante per esaltarne la sua grande affidabilità.

