أعلنت مبادرة عن توفير 23 سكن إقامة للنساء ضحايا العنف في ميلانو ومقاطعتها، حيث تم تقديم المبادرة الاثنين خلال مؤتمر صحفي في مقر ألير ميلانو (شركة لومباردي للبناء السكني) في إطار البرنامج التجريبي الذي أطلقته منطقة لومبارديا بالتعاون مع ألير ومراكز مكافحة العنف وبيوت اللاجئين.

ويتمثل هدف المبادرة في دعم النساء في طريقهن نحو الاستقلال السكني، وهو أمر أساسي للتعافي والولادة الجديدة لمن يلجأون إلى المراكز المتخصصة هربًا من حالات العنف المنزلي الخطيرة.

و الإجراء، اقترحته مستشارة الأسرة والتضامن الاجتماعي والإعاقة وتكافؤ الفرص، إيلينا لوكيني، بالاتفاق مع مستشار الإسكان والإسكان الاجتماعي، باولو فرانكو، حيث ينص على تخصيص مساهمة لألير التي توفر السكن.

ويسمح التمويل للنساء ضحايا العنف الحصول على حلول السكن اللائق دون أي تكلفة لمدة 5 سنوات. وقيمة الموارد المتاحة لهذه التجربة تبلغ 1.5 مليون يورو.

وقالت لوكيني إن منع ومكافحة العنف بين الجنسين يعد أولوية لمنطقة لومبارديا، مضيفة: لذلك نحن ملتزمون بتعزيز شبكاتنا الإقليمية باستمرار، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وشددت على دعم المشاريع التعليمية والتدريبية مع المدارس والجامعات، مضيفة: قمنا بتعزيز بروتوكولات المساعدة القانونية المجانية واتفاق مع المحافظات والشرطة لتوفير الاهتمام الكافي لضحايا العنف.

من جهته، قال رئيس ألير ميلانو ماتيو موناسكي: انضممنا إلى هذه المبادرة بمشاركة كبيرة، مما يضمن توفر 23 سكن إقامة في ميلانو ومقاطعتها لصالح مراكز مكافحة العنف ودور الإيواء للمساهمة في دعم النساء ضحايا العنف في طريقهن إلى النهضة واستعادة الاستقلال السكني.

وشدد على أن دعم مكافحة العنف الجنسي، سواء في المسارات الفردية أو من خلال تعزيز ثقافة احترام المرأة والناس، أمر ضروري لشركة ألير التي تنشط بالفعل على جبهات مختلفة لدعم هذا النوع من العنف.