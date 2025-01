20 milioni in più per il Fondo Grano Duro

ROMA (ITALPRESS) - Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha potenziato la dotazione del Fondo Grano Duro di 20 milioni di euro, intervento autorizzato con il via libera al pacchetto agricoltura da 200 milioni approvato in Conferenza Stato-Regioni. Si tratta di un incremento previsto dal Decreto Agricoltura, che porta le risorse del Fondo per l'annualità 2024 da 12 milioni di euro a complessivi 32 milioni. Grazie a questo aumento, il contributo a ettaro viene raddoppiato, passando da 100 a 200 euro per la campagna 2024, con AGEA identificata come soggetto gestore dell'aiuto. Per il Ministero dell'agricoltura si tratta di "un passo importante per aumentare la redditività di una coltura strategica sostenere la sovranità alimentare nazionale". /gtr