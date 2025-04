Il 2 maggio al via da Montreal il Sanremo Giovani World Tour, i partecipanti e le tappe

ROMA (ITALPRESS) – Con un attesissimo concerto presso il Leonardo da Vinci Centre, si alza il sipario il 2 maggio a Montreal sul Sanremo Giovani World Tour, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla Rai.

Esempio di diplomazia culturale attenta al passato ma proiettata verso il futuro, il tour porterà all’estero i quattro finalisti di Sanremo Giovani 2025, il vincitore Settembre, Alex Wyse, Maria Tomba, Vale LP e Lil Jolie, offrendo loro un’importante vetrina internazionale e rendendoli nuovi ambasciatori di quella canzone italiana da sempre in grado di superare barriere geografiche e linguistiche e di rinnovarsi costantemente, dialogando con successo con la scena musicale globale contemporanea.

Gli artisti alterneranno pezzi del loro repertorio a brani indimenticabili della storia della musica italiana, da tempo consegnati alla memoria collettiva italiana e internazionale. Dal 2019 il Sanremo Giovani World Tour ha promosso con successo artisti emergenti della scena musicale italiana portandoli ad esibirsi sui palcoscenici di tutto il mondo con un’ampia partecipazione e un forte coinvolgimento del pubblico.

Questa edizione del Sanremo Giovani World Tour toccherà nella prima metà di maggio cinque città in Nord America: Montreal, Toronto, Miami, New York e Chicago, rappresentando un’importante occasione per consolidare la presenza della nostra musica nel panorama internazionale. L’iniziativa dialogherà efficacemente con le proposte culturali locali grazie alla collaborazione con prestigiosi teatri e il coinvolgimento di radio e media di settore.

-Foto Ministero degli Esteri-

(ITALPRESS).