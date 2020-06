Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria, in occasione della festa del 2 giugno. Il passaggio delle Frecce Tricolori ha concluso la cerimonia.

Il capo dello Stato dopo la cerimonia si è recato a Codogno dove ha incontrato le autorità locali, il sindaco, il presidente della Regione Attilio Fontana. Mattarella ha quindi reso omaggio alle vittime del coronavirus al cimitero monumentale, dove ha deposto una corona di fiori.

Le iniziative per la festa della Repubblica quest’anno si sono sovrapposte alle preoccupazioni per la pandemia da covid-19: “Questo è il tempo dell’impegno che non lascia spazio a polemiche e distinzioni. Tutti siamo chiamati a lavorare per il nostro Paese facendo appieno il nostro dovere”, ha ribadito il Capo dello Stato che già ieri aveva invitato il Paese all’Unità.

“Qui a Codogno è presente l’Italia della solidarietà, della civiltà e del coraggio, in una continuità ideale in cui celebriamo quello che tiene unito il nostro Paese, la sua forza

morale da cui vogliamo ripartire per progettare il futuro”, ha aggiunto Mattarella.