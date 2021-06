2 Giugno, Casellati “Riscoprire l’orgoglio di essere italiani”

"Riscoprire l'orgoglio di essere italiani e' l'augurio che oggi voglio condividere con voi. Perche' in quell'orgoglio c'e' tutto il cuore di un popolo che, dopo un anno di paure e fragilita' per il covid, vuole tornare a sorridere, ad abbracciarsi, ad investire nel futuro con fiducia e speranza". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel videomessaggio in occasione della Festa della Repubblica. fil/com