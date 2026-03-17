165° anniversario Unità d’Italia, Valditara “Dalla scuola un ruolo fondamentale per trasmettere la memoria”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, 17 marzo, celebriamo la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. È una ricorrenza che ricorda la nascita dello Stato italiano e rende omaggio al Tricolore, simbolo dell’identità, della libertà e dell’unità della nostra Nazione. La scuola svolge un ruolo fondamentale nel custodire e trasmettere questa memoria, offrendo alle nuove generazioni l’opportunità di conoscere e riflettere sulla storia dell’Italia e sul significato dei simboli che rappresentano la nostra Repubblica”. Così sui social il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

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