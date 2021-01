Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione Univerde e promotore con l’associazione RicostruiamoRoma dell’iniziativa #RomaStart2030, ha acquistato oggi presso il centro della Zecca di piazza Verdi la moneta da 2 euro emessa oggi e dedicata ai 150 anni di Roma Capitale per farne omaggio alla sindaca di Roma e rilanciare le iniziative a sostegno della “città eterna”.

“Spero che l’Italia oltre a ricordare i 150 anni di Roma capitale voglia investire davvero perché la nostra diventi una vera Capitale Smart – ha detto Pecoraro Scanio -. Roma va aiutata e rilanciata non solo come eccellenza di meraviglie del passato ma anche per tecnologie innovative green e digital”.

“Mi complimento per l’ottimo lavoro del Poligrafico e Zecca dello Stato e spero che Roma possa usare la presidenza italiana del G20 per un rilancio come punto di riferimento per Turismo sostenibile e centro di eventi culturali”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).