Il 14 giugno in Hybrid Music il laboratorio Folk all’improvviso rivolto agli appassionati di canto e musica

VENEZIA (ITALPRESS) – Sabato 14 giugno in Hybrid Music una intera giornata di laboratorio, FOLK ALL’IMPROVVISO – “La musica Popolare nell’interpretazione moderna”, rivolto agli appassionati di canto e musica in generale.

Un momento d’incontro pensato per offrire, a tutti i partecipanti, attività dedicate al potenziamento delle proprie possibilità espressive, comunicative e creative, mediante l’arte della musica e del canto, attraverso l’improvvisazione e l’uso del ricco repertorio folkloristico locale, nazionale ed internazionale.

Il programma del corso affronterà: metodi di respirazione, esercizi di riscaldamento e potenziamento vocale, elementi di improvvisazione: esercizi in coppia e di gruppo, realizzazione di alcuni brani della tradizione orale, presentazione di canzoni tratte dalla storia personale e dalla tradizione di derivazione, elementi di arrangiamento.

Per l’assessore alla Coesione, Simone Venturini: “è importante che i laboratori per appassionati di musica vengano proposti nello spazio più indicato, le sale di Hybrid Music. Le sale prova funzionano già molto bene, ma l’obiettivo è che Hybrid possa rappresentare un luogo non solo dove provare con la propria band, ma anche un punto d’incontro e di approfondimento delle tematiche musicali di maggiore interesse e attualità. A tal proposito, sono in elaborazione altri progetti per il periodo autunnale”.

Il laboratorio sarà coordinato da Angela Milanese ed Elena Camerin Young, cantanti e insegnanti di lunga esperienza, che hanno dedicato diversi progetti al recupero della tradizione in chiave moderna e all’approfondimento delle tecniche di improvvisazione. Per partecipare scrivere a [email protected], non saranno ammessi più di 20 utenti. La partecipazione all’intera giornata di laboratorio prevede un’iscrizione di 30€.

