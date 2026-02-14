13enne a scuola con penna-taglierino a Napoli, intervengono i Carabinieri

NAPOLI (ITALPRESS) – È stata la dirigente scolastica a chiamare i carabinieri. Succede a Secondigliano, dove i militari della stazione locale sono intervenuti nell’istituto Savio Alfieri dopo la segnalazione del ritrovamento di un’arma artigianale nello zaino di un alunno di 13 anni.

Durante le lezioni, l’insegnante di matematica e quella di sostegno hanno notato il ragazzo estrarre un oggetto e mostrarlo al compagno di banco. A prima vista poteva sembrare un pennarello o una biro. In realtà si trattava di un tubicino di plastica con all’estremità una lama di ricambio n. 11 da taglierino di precisione, coperta da un tappo per penna: uno strumento potenzialmente molto pericoloso, simile per affilatura a un bisturi.

Le docenti sono intervenute immediatamente e la preside ha allertato l’Arma dei Carabinieri. L’oggetto è stato sequestrato. I genitori del ragazzo sono stati informati e nei loro confronti è stata fatta segnalazione all’autorità giudiziaria, mentre la Procura per i minorenni è stata a sua volta informata. La scuola ha convocato un consiglio straordinario e avvierà un procedimento disciplinare. Resta alta l’attenzione in un istituto frequentato da ragazzi tra i 10 e i 14 anni.

