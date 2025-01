TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Quasi en plein per l’Italia nelle fasi preliminari della gara femminile nel Grand Prix di sciabola cominciato oggi a Tunisi. Sono infatti ben 11 le sciabolatrici azzurre del ct Nicola Zanotti qualificatesi al tabellone principale di domenica. Già ammessa, per diritto di ranking, Michela Battiston, fin dopo la fase a gironi hanno trovato un posto tra le 64 che disputeranno la giornata clou dopodomani anche Martina Criscio, Michela Landi, Giulia Arpino e Manuela Spica. Grazie ai successi nel turno preliminare si sono aggiunte a loro le sorelle Benedetta e Carlotta Fusetti, Alessia DI Carlo, Eloisa Passaro, Claudia Rotili e Chiara Mormile. Stop nel match decisivo di giornata per Mariella Viale. Domani la seconda giornata del GP di Tunisi con le fasi preliminari maschili. Già qualificati per la giornata clou Luca Curatoli e Michele Gallo, saliranno in pedana per trovare un posto nel tabellone principale Pietro Torre, Dario Cavaliere, Giovanni Repetti, Mattia Rea, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Marco Mastrullo, Edoardo Reale, Edoardo Cantini e Lupo Veccia Scavalli.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

