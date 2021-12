ROMA (ITALPRESS) – Saranno undici le fiorettiste azzurre che domani si affronteranno nel tabellone principale della Coppa del Mondo di Saint Maur: questo l’esito della giornata preliminare di oggi, in cui sette delle dodici italiane al via hanno fatto il loro esordio in pedana. Alice Volpi, Martina Batini, Francesca Palumbo, Camilla Mancini ed Erica Cipressa erano già qualificate grazie alla loro posizione nel ranking e sono state raggiunte subito anche da Elisabetta Bianchin, che ha vinto cinque dei sei assalti nella fase a gironi. Serena Rossini, Anna Cristino e Martina Favaretto sono approdate al tabellone dei 128, superandolo grazie ai successi ottenuti contro la francese Cyrielle Darde per 15-6, l’ungherese Eszter Wolf per 15-5 e la brasiliana Mariana Pistoia per 15-3. Nel tabellone preliminare del 64 Serena Rossini ha poi vinto con la stoccata del 15-14 l’assalto contro la francese Jade Marechal, Anna Cristino ha sconfitto col punteggio di 15-12 la spagnola Maria Marino, mentre Martina Favaretto ha sfidato la compagna di squadra Beatrice Monaco, vincendo per 15-7. Lo stesso turno è stato superato anche da Martina Sinigalia, capace di avere la meglio sulla rumena Malina Calugareanu per 15-4 e da Elena Tangherlini, che si è imposta 15-9 sulla polacca Hanna Lyczbinska. Domani, a partire dalle ore 9, avrà inizio il tabellone dei 64. Alice Volpi, testa di serie numero due della gara, se la vedrà con la transalpina Alice Recher, Erica Cipressa incontrerà la russa Elena Petrova, mentre Martina Batini inizierà la sua prova contro l’ucraina Kristina Petrova. Martina Favaretto si troverà davanti la tedesca Leonie Ebert, Anna Cristino sfiderà la canadese Kelleigh Ryan, Francesca Palumbo è opposta alla giapponese Komaki Kikuchi e Martina Favaretto alla russa Leyla Pirieva. Ci sarà spazio anche per un derby azzurro che vedrà davanti Elena Tangherlini ed Elisabetta Bianchin, Camilla Mancini sarà contro la coreana Jihee Park e Serena Rossini affronterà la canadese Eleanor Harvey.

(ITALPRESS).