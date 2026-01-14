100 milioni per l’agricoltura

ROMA (ITALPRESS) - È ufficialmente aperto dall’8 gennaio lo sportello “ISMEA Investe 2026”, lo strumento finanziario pensato per sostenere la crescita e la competitività dell’agricoltura italiana. La misura, gestita da ISMEA e prevista dal decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, mette a disposizione 100 milioni di euro per accompagnare gli investimenti delle imprese del settore agroalimentare. Il programma è rivolto alle società di capitali, anche in forma cooperativa, attive nella produzione primaria, nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ma anche nella distribuzione e nella logistica. L’obiettivo è rafforzare le filiere, sostenere l’innovazione e favorire lo sviluppo industriale del comparto. La misura si articola in due linee di intervento. La prima prevede finanziamenti ipotecari agevolati, da un minimo di 2 a un massimo di 20 milioni di euro, con una durata fino a 15 anni e fino a 5 anni di preammortamento. Il tasso di interesse è particolarmente vantaggioso, pari al 30% del tasso di mercato. La seconda linea riguarda invece interventi a condizioni di mercato, sempre tra i 2 e i 20 milioni di euro, con ISMEA che partecipa come finanziatore di minoranza attraverso strumenti come aumenti di capitale, mutui, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. La dotazione complessiva di 100 milioni di euro è suddivisa equamente tra le due linee, con la possibilità di riallocare le risorse in base all’andamento delle domande. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale ISMEA, dalle ore 12 dell’8 gennaio fino alle ore 12 del 15 maggio 2026. Le domande saranno valutate in ordine cronologico, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. «L’agricoltura italiana deve crescere e le filiere devono diventare sempre più forti e competitive – ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida –. Accanto alla capacità degli imprenditori servono risorse per rafforzare le imprese e accompagnarle in un percorso di sviluppo». Un intervento che punta dunque a dare nuovo slancio all’agroalimentare italiano, sostenendo investimenti strategici e rendendo il settore sempre più competitivo sui mercati nazionali e internazionali. mgg/azn