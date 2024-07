100 km appeso al treno per una sfida social

ROMA (ITALPRESS) - Un ragazzo di 18 anni è partito da Civitanova Marche ed è arrivato a Pescara stando attaccato per 100 chilometri alla coda di un treno per una challenge social. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/gtr