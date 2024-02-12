علق وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن حلف الناتو.

وقال تاياني، على هامش مؤتمر صحفي: لن أتدخل في الحملة الانتخابية الأمريكية، هناك موضوع أساسي وهو الدفاع الأوروبي.. نصر منذ سنوات على ضرورة وجود جيش أوروبي، و سياسة دفاعية أوروبية تشكل جزءا من السياسة الخارجية الأوروبية، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأضاف تاياني: ليس صدفة إنشاء مهمة أوروبية في البحر الأحمر لحماية سلامة النقل البحري، مشيراً إلى ضروة إدراك أنه حتى داخل حلف الناتو، يجب أن تكون هناك مصداقية، وأن تتمتع أوروبا بذلك إذا كانت لديها سياسة خارجية ودفاعية جادة.

واعتبر تاياني أن هذه أفضل طريقة لإبلاغ الولايات المتحدة بوجودنا، مضيفاً: نؤمن بحلف الناتو ولكننا محاورون على نفس المستوى.