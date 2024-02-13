قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن رد فعل إسرائيل بعد 7 أكتوبر يتسبب في وقوع عدد كبير جداً من الضحايا المدنيين.

وأضاف تاياني، عبر برنامج بينج بونج على راديو راي 1: دعوناهم مراراً إلى تجنب مثل هذه الأعمال الانتقامية العنيفة، لأن كل الفلسطينيين لا ينتمون إلى حركة حماس.

ودعا تاياني إلى ضرورة القيام بكل شيء لتحرير الرهائن، ولكن أيضاً لوقف العنف الناجم عن الهجمات الإسرائيلية وتقديم المساعدة للسكان الفلسطينيين، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأكد تاياني أن الحل الذي تراه إيطاليا وأوروبا ومجموعة السبع هو شعبان ودولتان، مشيراً إلى ترحيب إيطاليا بالعديد من الأطفال الفلسطينيين بمستشفيات أطفال مؤهلة.