نقل وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إلى المستشفى في روما، بشكل عاجل مساء أمس، وذلك بعد الاشتباه في إصابتة بالتهاب التامور.
وبحسب بيان، توجه كروسيتو، بعد الألم المستمر منذ صباح أمس، وحده وسيرًا على الأقدام إلى غرفة الطوارئ في سان كارلو دي نانسي في العاصمة روما، وهو يعاني من ألم شديد في الصدر، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.
وخضع كروسيتو لتصوير الأوعية التاجية، فيما أضاف البيان: لا معلومات عن الأسباب لكن مصادر المستشفى تقول إنه قد يكون التهاب التامور.
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