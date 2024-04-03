أظهرت دراسة نشرت مؤخراً أن المزيد من المالطيين لن يصوتوا في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.

و تم إجراء الاستطلاع بواسطة يوروباروميتر في الفترة من 11 يناير إلى 15 فبراير من هذا العام. وسئل 507 مواطنًا مالطيًا عن نواياهم بشأن التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.

وقال الاستطلاع إن حوالي 34٪ من الناس يخططون لعدم التصويت في انتخابات يونيو. وقال ما يقرب من 21% إنهم شبه متأكدين من أنهم لن يصوتوا، بينما قال 13% أنهم ربما لن يصوتوا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال 29% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم شبه متأكدين من أنهم سيصوتون، بينما قال 23% أنهم ربما سيصوتون.

بينما قال باقي المشاركين إنهم لا يستطيعون التصويت أو لم يجيبوا على السؤال. ويتوقع استطلاع للرأي أجرته يورونيوز وإيبسوس أن ينتخب كل من الحزب القومي وحزب العمال ثلاثة مقاعد في هذه الانتخابات.