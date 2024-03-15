قال سلفاتوري ناستازي، رئيس جمعية المؤلفين والناشرين الإيطاليين، إنه على عالم صناعة الموسيقى نقل رسائل غير عنيفة وغير تمييزية، خاصة عندما تستهدف هذه الرسائل صراحة الشباب.

وأضاف ناستازي، في بيان، أنه بدون الرغبة في الحد من الحرية الفنية للمؤلف، والتي تظل مقدسة بالنسبة للجمعية، يجب على جميع اللاعبين في هذا القطاع أن يعملوا معًا ليشرحوا لشبابنا أن الموسيقى يجب أن تكون أداة لنشر القيم الإيجابية والشاملة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال إن الجمعية متاحة لتعزيز المبادرات الثقافية والتعليمية، بدءاً من سنوات الدراسة الأولى.