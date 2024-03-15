ناستازي: الموسيقى يجب أن تنقل القيم الإيجابية

ROMA - Roma - Presentato,nella sede del Pio Sodalizio dei Piceni , libro di Giulio Andreotti 'Cara Liviuccia' lettere che Andreotti ha scritto alla moglie.: nella foto : Barbara Stefanelli, Gianni Letta, Salvo Nastasi (nuovo presidente Siae) (ROMA - 2022-10-01, MARCELLINO RADOGNA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال سلفاتوري ناستازي، رئيس جمعية المؤلفين والناشرين الإيطاليين، إنه على عالم صناعة الموسيقى نقل رسائل غير عنيفة وغير تمييزية، خاصة عندما تستهدف هذه الرسائل صراحة الشباب.

وأضاف ناستازي، في بيان، أنه بدون الرغبة في الحد من الحرية الفنية للمؤلف، والتي تظل مقدسة بالنسبة للجمعية، يجب على جميع اللاعبين في هذا القطاع أن يعملوا معًا ليشرحوا لشبابنا أن الموسيقى يجب أن تكون أداة لنشر القيم الإيجابية والشاملة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال إن الجمعية متاحة لتعزيز المبادرات الثقافية والتعليمية، بدءاً من سنوات الدراسة الأولى.

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