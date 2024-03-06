تحدث المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا جيوفاني ميليلو خلال جلسة استماع في لجنة مكافحة المافيا البرلمانية عن تحقيق بيروجيا في أنشطة الملفات السرية.

وقال ميليلو إن التعاون المؤسسي أمر لا بد منه بهدف الرقابة الديمقراطية والإدارة الصحيحة لأشكال العدالة، ولكن مع احترام استقلالية السلطة القضائية دائمًا: هذه القيم تتطلب ضوابط صارمة، ولكنها لا تتسامح مع لعبة التلميحات والمناورات الآلية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إلى أن جلسة الاستماع هذه ضرورية لتلبية حاجة المصلحة العامة وإزالة خطر التضليل والتكهنات واستغلال الأمور الحساسة.

وأضاف أن نقاط الجدل غير المنضبط تريد الإضرار بصورة مكتبي ونزع الشرعية عن فكرة المؤسسات المحايدة والضمانة، مثل مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا: لقد اعترفت الحكومة والبرلمان دائمًا بشفافية المكتب.