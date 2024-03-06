أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أنه من الخطير للغاية أن يكون هناك في إيطاليا مسؤولون حكوميون أمضوا وقتهم في انتهاك القانون، ثم تمرير هذه المعلومات إلى الصحافة.

وقالت ميلوني، من تيرامو، على هامش حدث انتخاب الثلاثاء لدعم مرشح يمين الوسط في الانتخابات الإقليمية في أبروتسو، ماركو مارسيلو، إن استخدام قواعد البيانات العامة بهذه الطريقة لا علاقة له بحرية الصحافة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

كما تطرقت ميلوني إلى المسألة هذه خلال تجمع حاشد في بيسكارا، مضيفة أن هناك مسؤولون في الدولة الإيطالية يقومون بإعداد ملفات شخصية لتمرير الأخبار إلى بعض الصحف ونريد أن نعرف من هم المحرضون لأن هذه أساليب النظام.