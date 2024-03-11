قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، إن ماركو مارسيليو، هو أول رئيس في تاريخ أبروتسو يختاره الناخبون لولاية ثانية.

وأضافت ميلوني، على منصة إكس: من دواعي فخرنا الكبير أن مواطني أبروتسو أرادوا الاستمرار في وضع ثقتهم به، ومعه يمين الوسط، الذي يؤكد أغلبيته.

وتابعت ميلوني: إنها ثقة لن نخونها، سنواصل العمل لإعادة أبروتسو وإيطاليا إلى المكانة التي يستحقونها. شكرًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.