ميلوني: مارسيليو مصدر فخر لنا ولن نخون الثقة

ROMA - Camera dei Deputati Comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio Europeo nella foto Giorgia Meloni (ROMA - 2023-06-28, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، إن ماركو مارسيليو، هو أول رئيس في تاريخ أبروتسو يختاره الناخبون لولاية ثانية.

وأضافت ميلوني، على منصة إكس: من دواعي فخرنا الكبير أن مواطني أبروتسو أرادوا الاستمرار في وضع ثقتهم به، ومعه يمين الوسط، الذي يؤكد أغلبيته.

وتابعت ميلوني: إنها ثقة لن نخونها، سنواصل العمل لإعادة أبروتسو وإيطاليا إلى المكانة التي يستحقونها. شكرًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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