قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، إن ماركو مارسيليو، هو أول رئيس في تاريخ أبروتسو يختاره الناخبون لولاية ثانية.
وأضافت ميلوني، على منصة إكس: من دواعي فخرنا الكبير أن مواطني أبروتسو أرادوا الاستمرار في وضع ثقتهم به، ومعه يمين الوسط، الذي يؤكد أغلبيته.
وتابعت ميلوني: إنها ثقة لن نخونها، سنواصل العمل لإعادة أبروتسو وإيطاليا إلى المكانة التي يستحقونها. شكرًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]