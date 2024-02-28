قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إن هذه الأمة تحتاج إلى الاستقرار حتى يكون لديها رؤية من أجل أولويات الاستثمارات وحتى يكون لديها استراتيجية.

وأضافت ميلوني، خلال لقاء مع مراسلي الصحافة الأجنبية، أن هذا يتم مع الإصلاحات. لقد اقترحنا إصلاحا دستوريا له قراءات قسرية إلى حد ما.

وتابعت ميلوني: ما أريد القيام به ببساطة هو ضمان أن من يحكم في إيطاليا يتم اختياره من قبل المواطنين، والديمقراطية، وأنه إذا سقطت تلك الحكومة سنعود إلى التصويت، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأكدت ميلوني قائله: أود أن أعطي الاستقرار والوزن الأكبر للمواطنين في تحديد حكوماتهم، لأنه سيكون لدينا المزيد من النتائج دون الحاجة إلى البدء من جديد كل عام ونصف لأن هذا هو ما دمر هذه الأمة.