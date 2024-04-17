يعود حفل راديو إيطاليا المباشر إلى ميلانو في 15 مايو في ساحة دومو، ولأول مرة، يصل إلى نابولي في 27 يونيو في ساحة بليبيشيتو.

و الفنانون الذين سيقدمون عروضهم على مسرح ميلانو هم أليساندرا أموروسو، أناليزا، إيما، جازيل، جيوليير، غالي، محمود، أنجلينا مانجو، جيانا نانيني، نويمي، ذا كولورز وأولتيمو، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ومن المقرر أن يعرض كل فنان ثلاث أغنيات معاد ترتيبها بالكامل. وقالت إيما إن المشاركة في راديو إيطاليا المباشر دائمًا ما تكون عاطفة وشرفًا عظيمين.