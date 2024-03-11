أظهرت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاءات (اليوروستات) أن مالطا سجلت في عام 2022 أدنى معدل خصوبة في جميع أنحاء أوروبا مع 1.08 مولود حي لكل امرأة.

وكشفت البيانات أن فرنسا لديها أعلى معدل خصوبة إجمالي في الاتحاد الأوروبي، بواقع 1.79 مولود حي لكل امرأة، تليها رومانيا (1.71)، وبلغاريا (1.65)، وجمهورية التشيك (1.64)، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

و سجلت أدنى معدلات الخصوبة في مالطا (1.08)، تليها إسبانيا (1.16) وإيطاليا (1.24). وفي مالطا، كان 51% من الأطفال الذين ولدوا في الاتحاد الأوروبي في عام 2022 أبكارًا. وكانت هذه النسبة أعلى في بلدان أخرى، حيث تتصدر لوكسمبورغ القائمة بنسبة 54.4%، تليها البرتغال بنسبة 54% ورومانيا بنسبة 51.6%.

من جهتها، تمتلك لاتفيا أدنى نسبة من المواليد البكر بنسبة 37.9%، تليها إستونيا بنسبة 39.8% وأيرلندا بنسبة 40.3%.