قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في رسالة وجهها إلى بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم، إن نداءات البابا المتواصلة خلال العام الماضي من أجل حماية المحتاجين والمهمشين الذين يعانون من الصراع والعنف ومن أجل السلام بمثابة غذاء للتفكير للملتزمين بإخلاص بالبحث عن حلول مستوحاة من المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومعايير العدالة.

وأضاف ماتاريلا، في رسالة وجهها إلى البابا بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للبداية الرسمية للحبرية: أود أن أرسل إليكم تمنياتي القلبية بكل خير واستمرار مثمر لتعليمكم العالي.

وأكد الرئيس أنه، أمام التحديات الرئيسية كالحروب والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة والمخاطر البيئية والتداعيات الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن الجميع مدعوون لمواجهة بعضهم البعض للتوصل لإجابات متسقة مع حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز الصالح العام في كل المجالات والظروف، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأعرب عن امتنانه العميق لاهتمام البابا بالشعب الإيطالي، والذي ظهر أيضًا عبر الزيارات الرسولية إلى البندقية وفيرونا، فضلاً عن الزيارة المرتقبة إلى تريستي.