تقدم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بالتحيات إلى الرابطة الوطنية لأنصار إيطاليا، مقرونة بالتقدير للعمل الذي تم إنجازه، عبر التاريخ الجمهوري، لحماية ونقل قيم المقاومة وتعزيز وحدة البلاد حول الدستور.

وجاء ذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الرابطه، فيما قال ماتاريلا إن الوكالة الوطنية للملكية الفكرية علامة على الالتزام المدني بالديمقراطية والسلام والحرية والمساواة، وهي القيم التي تم التغلب عليها على حساب التضحيات الجسيمة التي قدمتها الأجيال التي شاركت في حرب التحرير، ضد كل شكل من الأشكال.

وأكد الرئيس أن نضال الشعب ضد الفاشية والنازية، والذي حقق خلاص إيطاليا بعد صفحات الدكتاتورية وعنفها، أدى إلى أوروبا الجديدة، واللوعد بالحرية والسلام.