علق زعيم حركة 5 نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي ومعه أمين الحزب الديمقراطي إيلي شلاين على فوز أليساندرا تودي في الانتخابات الإقليمية في سردينيا، في انتظار البيانات النهائية.

وقال كونتي، إنها خطوة تاريخية، مضيفاً: أول رئيسة في منطقة سردينيا وبكل فخر لأنها المرة الأولى التي تقدم فيها حركة الخمس نجوم رئيسًا إقليميًا، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأشاد بجهود القوى السياسية والمدنية لتدشين مشروع جدي وذو مصداقية. وتابع: نحن سعداء جدا من أجل المواطنون الذين آمنوا بهذا التجديد، كل القضايا التي تطرقنا إليها أصبحت حاسمة بعد الإدارة الكارثية لليمين.