أجرى وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم، محادثة هاتفية طويلة أكد فيها الوزير الإيطالي أن إيطاليا صديقة لإسرائيل عندما عانت من الهجوم الإرهابي الهمجي الذي شنته حماس، وكان كذلك في هذه اللحظة من عدم الاستقرار المتزايد في منطقة الشرق الأوسط مع الهجوم الخطير للغاية الذي نفذته إيران.

وجدد كروسيتو أيضًا قلقه بشأن التطور المحتمل في منطقة الشرق الأوسط، التي تخضع بالفعل لاختبار صعب.

وأضاف كروسيتو أن “اجتياز خط أحمر محدد، من خلال الهجوم المباشر على إسرائيل، على أراضيها، أمر مثير للقلق، ومع ذلك، نحن الآن بحاجة إلى النضج والتصرف وفقا لقواعد القانون الدولي لتجنب تأجيج الدوامة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.