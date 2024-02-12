قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، اليوم، إن الحوثيون يقاتلون رسميا من أجل قضية حركة حماس الفلسطينية، محذراً من نطاق أوسع للصراع.

وأضاف كروسيتو، في تصريحات لصحيفة “لا فريتا” الإيطالية: نخاطر بتأثير اقتصادي قوي. إنهم يهاجمون السفن غير القادرة على الدفاع عن نفسها، بينما تمر الشحنات الصينية والروسية دون إزعاج.

وحذر كروسيتو من تأثير سلبي بشكل رئيسي على إيطاليا جراء هذا الأمر، ما يخلق عدم توازنات غير مقبولة في المنافسة الدولية، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأكد كروسيتو أن البحر الأحمر هو أحد النقاط الحاسمة في حركة التجارة العالمية، مضيفاً: يتواصل الصينيون بالفعل مع الشركات، بما في ذلك الإيطالية، للترويج لشركات الشحن الخاصة بهم، موضحاً أن هذه الشحنات تكلف أقل ولا تتعرض لهجمات.

وقال وزير الدفاع الإيطالي إن الأمر يتعلق بحرب هجينة جديدة تدمر اقتصادات بأكملها ويمكن أن تهمش البحر الأبيض المتوسط.

وتحدث كروسيتو عن انعكاسات ذلك على إيطاليا، مشيراً إلى أنه إذا اضطرت السفن إلى الإبحار حول أفريقيا، فمن الممكن إنشاء طرق تجارية مستقرة جديدة، لصالح روتردام على سبيل المثال.

وفيما يخص قيادة إيطاليا للمهمة البحرية للاتحاد الأوروبي، أوضح كروسيتو أنه سيكون هناك على الأقل ثلاث وحدات بحرية أوروبية، ودعم استخباراتي ولوجستي، مع إمكانية تقديم أصول جوية ذات قدرات مراقبة.