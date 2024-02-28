قال كارلو كاليندا، زعيم حزب العمل الإيطالي، إنه إذا كان هناك مرشحون مستقلون في الانتخابات الإقليمية ولديهم برنامج قابل للمشاركة، كما يحدث في أبروتسو، فمن الضروري البحث عن أوسع تحالف ممكن يكون قائم على المحتوى.

وأضاف كاليندا، على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، أن ترشيحات الطرف الثالث، حتى في وجود أشخاص مؤهلين مثل ريناتو سورو، ليست ذات جدوى بسبب النظام الانتخابي، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وتابع: وكما هو معروف، لم نشكل حكومات مع حركة خمس نجوم ولاننوي القيام بذلك. لم تكن هناك أوكرانيا في ذلك الوقت، فما بالك اليوم.