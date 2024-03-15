قال زعيم حزب العمل الإيطالي كارلو كاليندا، اليوم، أنه منذ فترة طويلة كانت هناك محاولة من قبل جوزيبي كونتي لقيادة ما يسمى بالمعسكر التقدمي.

وأضاف كاليندا، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أنه تحدث إلى إيلي شلاين الأمين العام للحزب الديمقراطي لمعرفة من هو المرشح الذي يمكنهم دعمه، وأخبرته أنه ليس لديها أسماء وأنه من الواضح أنها ستشاركها أولاً.

وتابع: وبعد ذلك جعلونا نجد ليس فقط اسمًا، بل أيضًا تحالفًا قائمًا بالفعل يطبق حق النقض الذي استخدمه كونتي على حزب العمل.

وقال إن التاريخ لم يشهد أن حزبًا مثل الحزب الديمقراطي يقبل حق النقض من شخص يبلغ حجمه نصف حجم الحزب الديمقراطي، ولا يمكنه الاختيار بين بايدن وترامب، ويريد استسلام أوكرانيا.

واعتبر كاليندا أن الحزب الديمقراطي يتظاهر بأن لا شيء يحدث، ويفكر في ترويض الشعبويين، لكن الشعبوي هو الذي يروضهم. وقال إنه في الانتخابات السياسية المقبلة، سيترشح يسار الوسط لرئاسة الحكومة كونتي، لأن هذا بالنسبة له هو الشرط الوحيد للاتفاق على تشكيل تحالف، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.