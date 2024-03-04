اعتبر زعيم حزب العمل الإيطالي كارلو كاليندا أن المعسكر الواسع غير موجود، مضيفاً أن زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالى المعارض إيلي شلاين قالت إنه يجب دعم كييف، واليوم يقول زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي لا، لذلك يجب وقف هذه المذبحة.

وقال كاليندا إن كل هذا خطير، لذا يجب أن تكون البوصلة الوحيدة هي دعم المتميزين، مشيراً إلى الانقسامات بين الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، مضيفاً: المعسكر الواسع غير موجود وأنا لا أقول ذلك، شلين وكونتي يقولان ذلك، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف أن إيطاليا شهدت أكثر من 10 سنوات من العنف السياسي في الشوارع، وإذا ذهبنا إلى إعادة صب الزيت على النار مع التفكير في جعل الأحداث في بيزا عنصرًا آخر للمبالغة، فهذا أمر خطير.