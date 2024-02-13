كشفت شركة فيراري الإيطالية، بعد طول انتظار، عن سيارة SF-24 الجديدة، والتي سيحاول السائقان تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز من خلالها البحث عن لقب مفقود منذ سبعة عشر عامًا.

وسيحاول الفريق بقيادة فريدريك فاسور مدير فريق فيراري البناء على النهاية الجيدة للموسم الماضي ليبدأ بشكل جيد، حيث لن يكون من السهل سد الفارق مع فريق ريد بول.

وبعد النجاح الذي حققه العام الماضي في لاس فيغاس، قرر الفريق إعادة تقديم اللون الأصفر مع اللون الأحمر الكلاسيكي، مع اختلاف آخر مقارنة بالمواسم الماضية وهو قلة وجود اللون الأسود الذي يقتصر على الجزء السفلي من السيارة والحواجز الأمامية وغيرها من التفاصيل.

وقال فاسور إنه من المثير جدًا دائمًا تقديم سيارة جديدة، سواء بالنسبة لي أو للسائقين، مشيراً إلى أن الهدف هو البدء من جديد من حيث توقفنا في نهاية الموسم الماضي، عندما كنا دائمًا في المراكز الأولى، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأضاف: نتفق مع تشارلز وكارلوس على حقيقة أن نصبح أكثر تشاؤمًا وفعالية في استغلال الفرص، ومحاولة استعادة النقاط في كل سباق والاستمرار في التحسن بكل الطرق.

وتابع: انتهى لوكلير من تجديد عقده، وينتظر لويس هاميلتون، سائق الفورمولا 1 البريطاني، وهو واثق من السيارة الجديدة. نعد بأن تكون سيارة SF-24 أقل حساسية وأكثر قابلية للقيادة، وأود أن أقول إنه بالنسبة لنا، هذا هو بالضبط ما نحتاجه لنكون قادرين على القيام بعمل جيد.

وتوقع خطوة للأمام في العديد من الجوانب، مضيفاً أن الهدف هذا الموسم هو أن نكون دائمًا في المقدمة.. أريد أن أكافئ جماهيرنا بالعديد من السباقات الجيدة.