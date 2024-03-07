وقعت طيران الإمارات و الناقلة الإيطالية آي تي إيه إيرويز ITA Airways مذكرة تفاهم لتوسيع الشراكة الحالية بين الخطوط الجوية إلى اتفاقية مشاركة بالرمز كاملة.

وستتيح اتفاقية المشاركة بالرمز زيادة فرص السفر والاتصال للعملاء الذين يسافرون بين دبي وإيطاليا ووجهات إضافية ضمن شبكاتهم.

وستضع مذكرة التفاهم الموقعة الأسس لتعزيز الشراكة بين الشركتين، وإنشاء اتصالات شاملة إلى المدن المهمة التي تخدمها خطوط آي تي إيه إيرويز الجوية في إيطاليا وعبر أوروبا، وتمكين السفر بشكل أسهل وأسرع إلى شبكة طيران الإمارات عبر دبي، مع الاستفادة من طرق وأوقات واتصالات أفضل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، قال عدنان كاظم، نائب الرئيس الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: يعد تعزيز شراكاتنا وتعزيز تواجدنا في مناطق رئيسية مثل أوروبا جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا التجارية ويؤكد التزامنا بتزويد العملاء بالمرونة من خلال الشبكات التكميلية لشركاؤنا.

وأكد أن التعاون الوثيق مع آي تي إيه إيرويز سيعزز التواجد في المدن الرئيسية في إيطاليا وأوروبا. ونحن نتطلع إلى تفعيل شراكتنا بشكل كامل مع آي تي إيه إيرويز في الأشهر المقبلة وتوفير وصول فريد إلى شبكتينا المتناميتين.

وقال أنتونينو توريكي، رئيس آي تي إيه إيرويز : يسعدنا توقيع شراكة الرمز المشترك مع طيران الإمارات اليوم. تعمل مذكرة التفاهم هذه على تعزيز استراتيجية النمو التجاري لشركة آي تي إيه إيرويز وتفتح طريق وصول متميز لجميع الركاب الذين سيتمكنون من الاستفادة من الاتصال عبر روما فيوميتشينو ودبي.