وافق مجلس إدارة بنك انتيسا سان باولو الإيطالي على النتائج المالية والموحدة لتاريخ 31 ديسمبر الماضي.

وأفاد بيان بأن نتائج عام 2023 لمجموعة انتيسا سان باولو تؤكد القدرة على تحقيق ربحية مستدامة حتى في السياقات المعقدة بفضل نموذج الأعمال المتنوع والمرن، مع صافي ربح مدفوع بصافي الفوائد الذي بلغ 7.7 مليار يورو.

وتحدث البيان عن عائد نقدي كبير للمساهمين ومقترح لاجتماع مجلس الإدارة مع إجمالي أرباح تساوي 5.4 مليار يورو (2.6 مليار من الأرباح المرحلية لعام 2023 مدفوعة في نوفمبر 2023 ومقترح دفع 2.8 مليار من الأرباح النهائية لعام 2023 في مايو 2024) ونية تنفيذ عملية إعادة شراء تعادل حوالي 55 سنتًا من نقطة مشتركة نسبة رأس المال من المستوى الأول اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، لتنطلق في يونيو 2024 وتخضع لموافقة البنك المركزي الأوروبي واجتماع المساهمين.

وجرى توليد 4.6 مليار يورو من الضرائب وزيادة بنحو 1.4 مليار يورو مقارنة بعام 2022 بعد النمو في صافي الفوائد الذي أدى إلى زيادة إجمالي الربح الحالي بنحو 4.7 مليار يورو مع توسيع برنامج الغذاء والمأوى للأشخاص المحتاجين (أكثر من 36.8 مليون تدخل بين عامي 2022 و2023)، فضلاً عن تعزيز مبادرات مكافحة عدم المساواة وتعزيز الإدماج المالي والاجتماعي والتعليمي والثقافي (حوالي 14.8 مليار يورو من الائتمان الاجتماعي والتجديد الحضري بين عامي 2022 و2023) ومساهمة تعادل حوالي 1.5 مليار يورو من إجمالي التكاليف في فترة الخمس سنوات 2023-2027 لدعم المبادرات الرامية إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية (منها ما يقرب من 300 مليون يورو مدرجة بالفعل في نتائج 2023 والجزء المتبقي مدرج بالتناسب في الشبكة) مع توقعات الأرباح للفترة 2024-2025 مع تخصيص ما يقرب من 1000 شخص لدعم المبادرات.

وهناك دور قوي لتجديد اتفاقية العمل الجماعية الوطنية في عام 2023 في قطاع الائتمان والقطاع المالي، بعد تقديم مساهمة اقتصادية غير عادية تبلغ حوالي 80 مليون يورو لأفراد إنتيسا سان باولو في عام 2022 ماعدا المديرين من أجل التخفيف من تأثير تضخم اقتصادي، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

المجموعة سجلت في عام 1932 صافي الربح بنسبة 76.4% ليصل إلى 7,724 مليون يورو، مقارنة بـ 4,379 مليون في عام 2022، فيما ارتفع إجمالي الربح الحالي بنسبة 64.6% ليصل إلى 12.058 مليون يورو، مقارنة بـ 7.325 مليون في عام 2022. وارتفع نتائج التشغيل بنسبة 31.4% مقارنة بعام 2022 مع ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 17.2% مقارنة بعام 2022 وارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2022. وحول الميزانية العمومية الموحدة، فقد بلغت القروض للعملاء، حتى 31 ديسمبر 2023، 430 مليار يورو، بانخفاض بنسبة 3.9% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022 (بانخفاض بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 و4.8% مقارنة بعام 2022).

من جهته، قال كارلو ميسينا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك انتيسا سان باولو، إن المجموعة المصرفية في السنة الثانية من تنفيذ خطة العمل تجاوزت الأهداف المحددة لنهاية عام 2025.

وأكد ميسينا أن: نموذجنا فريد من نوعه هو الربحية العالية والمستدامة التي تستمد قوتها من القيادة التجارية الموحدة للأقسام التي تخدم العائلات والشركات من خلال العنصر الهام المتمثل في إدارة الثروات وحمايتها، ومن خلال العرض الرقمي المتقدم تقنيًا، و إدارة الأنشطة الدولية على أساس الكفاءة.