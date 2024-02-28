قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إن الانتخابات في سردينيا كانت تحديا صعبًا للغاية، وكان بمثابة انتصار للفريق ولسكان سردينيا.

و حذرت شلاين، ميلوني، من أن الرياح تتغير بالفعل. وأن أليساندرا تودي التي فازت في الانتخابات تعطي الأمان والأمل، وستكون رئيسة عظيمة، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.