شلاين تحذر ميلوني: الأمور تتغير

ROMA - Roma 16/02/2024 La Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein partecipa ad una conferenza sul futuro dell’agricoltura presso la sede del Nazareno (ROMA - 2024-02-16, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إن الانتخابات في سردينيا كانت تحديا صعبًا للغاية، وكان بمثابة انتصار للفريق ولسكان سردينيا.

و حذرت شلاين، ميلوني، من أن الرياح تتغير بالفعل. وأن أليساندرا تودي التي فازت في الانتخابات تعطي الأمان والأمل، وستكون رئيسة عظيمة، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

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