قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إن الانتخابات في سردينيا كانت تحديا صعبًا للغاية، وكان بمثابة انتصار للفريق ولسكان سردينيا.
و حذرت شلاين، ميلوني، من أن الرياح تتغير بالفعل. وأن أليساندرا تودي التي فازت في الانتخابات تعطي الأمان والأمل، وستكون رئيسة عظيمة، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.
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