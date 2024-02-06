واصلت شركة مابي الإيطالية استراتيجيتها للتدويل عبر الاستحواذ على شركة بيتومات السعودية، وهي شركة رائدة في إنتاج وتسويق أنظمة العزل المائي ومقرها في الدمام، على الساحل الشرقي للسعودية.

وتنشط المجموعة متعددة الجنسيات الرائدة في مجال المنتجات الكيماوية لصناعة البناء والتشييد، في الدولة من خلال تعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط حيث تتواجد أيضًا في الإمارات وقطر.

وتستحوذ شركة مابي على شركة بيتومات من خلال صندوق مؤسسة الخليج للاستثمار. وتمتلك الشركة مكاتب ومستودعات في الرياض وجدة ومقار مبيعات في الإمارات وعمان، بالإضافة إلى المصنع الرئيسي الذي تبلغ مساحته أكثر من 100.000 متر مربع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام ووحدة الإنتاج في البحرين.

من جهته، قال ماركو سكوينزي، الرئيس التنفيذي لشركة مابي، إن الاستحواذ على بيتومات يسمح بتعزيز وجودنا وقدرتنا الإنتاجية في المنطقة والمشاركة بطريقة نشطة بشكل متزايد في برنامج تطوير رؤية 2030 الذي يتضمن إنشاء مشاريع البنية التحتية والسياحة والسكن والترفيه في جميع أنحاء البلاد في ضوء دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 وكأس العالم 2034، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

بدورها، قالت فيرونيكا سكوينزي، الرئيس التنفيذي لشركة مابي، إن شركة مابي تعمل بالفعل بنشاط مع حلولها التقنية ومنتجاتها المتطورة في العديد من المشاريع في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى العمل بمنطقة نيوم المستقبلية و الرياض، موطن معرض إكسبو 2030، و التطوير الساحلي في البحر الأحمر، وحتى الحفاظ على التراث التاريخي لموقع الحِجر الأثري.

وتابعت أنه من خلال دمج بيتومات، فإننا “نثري محفظتنا بحلول جديدة، ونواصل استراتيجية النمو في المنطقة”.

والشرق الأوسط إحدى المناطق التي شهدت أكبر قدر من التطوير بالنسبة لشركة مابي، حيث زادت المبيعات عام 2022، بنسبة 37.6%، وفي السنوات الأخيرة تم ضخ استثمارات مهمة في الإمارات، مع تواجد الشركة مع مصنع إنتاج، وفي السعودية أيضاً.

وتعزز شركة مابي، بفضل هذا الاستحواذ، بصمتها الدولية وهي الآن حاضرة عالميًا من خلال 102 شركة تابعة موزعة في 57 دولة بإجمالي أكثر من 12000 موظف.